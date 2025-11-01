Live
Четыре человека погибли в пожарах в Харькове – ГСЧС

Происшествия 10:00   01.11.2025
Виктория Яковенко
Четыре человека погибли в пожарах в Харькове – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Смертельные пожары произошли в Харькове. Подробности сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, вечером 31 октября произошло возгорание в квартире в Салтовском районе. Горели домашние вещи на площади 1 м кв.

«На месте пожара обнаружили тело женщины 1952 года рождения. Причина возникновения пожара устанавливается», — добавили в ГСЧС.

Ночью в Шевченковском районе произошел пожар в квартире на шестом этаже многоквартирного дома. Горели домашние вещи на площади 40 м кв.

«На месте пожара обнаружили тело 49-летнего мужчины. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем», — отметили спасатели.

Кроме того, утром 31 октября огонь охватил частный дом в Новобаварском районе. В очаге пожара спасатели обнаружили тела 44-летнего мужчины и 41-летней женщины.

Читайте также: Дрова есть? Куда обращаться на Харьковщине, чтоб не переплачивать перекупщикам

Автор: Виктория Яковенко
