На Харківщині «бізнесмен» захопив понад 80 га землі – прокуратура

Під суд піде житель Харківщини, який, за даними слідства, незаконно зайняв земельну ділянку розміром понад 100 футбольних полів.

«У селищі Новоселівка Ізюмського району місцевий мешканець нелегально зайняв земельну ділянку площею понад 80 га, яку використовував у власних цілях протягом травня-жовтня 2025 року», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що за допомогою найманої сільськогосподарської техніки він обробляв землю і вирощував на ній соняшник, який потім планував продавати. При цьому, зазначили правоохоронці, жодних документів, що посвідчували б права на ділянку, чоловік не мав, а державна реєстрація на неї була відсутня.

«Внаслідок вказаного злочину державі завдано шкоди на суму майже 350 тис. гривень», – підрахували в прокуратурі.

Чоловіку інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 ККУ).

Завдані збитки фігурант вже відшкодував у добровільному порядку.

