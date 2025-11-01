На Харьковщине «бизнесмен» захватил более 80 га земли – прокуратура

Под суд пойдет житель Харьковщины, который, по данным следствия, незаконно занял земельный участок в размере более 100 футбольных полей.

«В поселке Новоселовка Изюмского района местный житель нелегально занял земельный участок площадью более 80 га, который использовал в собственных целях в течение мая-октября 2025 года», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что с помощью наемной сельскохозяйственной техники он обрабатывал землю и выращивал на ней подсолнечник, который планировал продавать. При этом, отметили правоохранители, никаких документов, удостоверяющих права на участок, мужчина не имел, а государственная регистрация на него отсутствовала.

«В результате указанного преступления государству причинен ущерб на сумму почти 350 тыс. гривен», — подсчитали в прокуратуре.

Мужчине инкриминируют самовольные занятия земельного участка (ч. 1 ст. 197-1 УКУ).

Нанесенный ущерб фигурант уже возместил в добровольном порядке.

