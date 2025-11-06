Live
Фото руйнувань у Богодухові показали у прокуратурі

Події 09:37   06.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки російських ударів по Богодухову. 

Як зазначили правоохоронці, окупанти вдарили по місту двома безпілотниками близько 20:00.

Обстріл Богодухова 5 листопада 2025

“Пошкоджено складські приміщення сільськогосподарського підприємства, де зберігалися зернові культури, а також житлові будинки”, – встановили правоохоронці.

Обстріл Богодухова 5 листопада 2025

Через обстріл постраждали шестеро людей. Один із них отримав вибухове поранення, решта – чоловік, вагітна жінка, 18-річний хлопець та 10-річна дівчинка, – гостру реакцію на стрес.

Обстріл Богодухова 5 листопада 2025

“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину(ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада окупанти випустили БПЛА по Богодухову. Внаслідок ударів постраждали шестеро людей. Попередньо влучання зафіксовані у складську будівлю, доми та гаражі, – розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
