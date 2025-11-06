Фото разрушений в Богодухове показали в прокуратуре
В Харьковской областной прокуратуре показали последствия российских ударов по Богодухову.
Как уточнили правоохранители, оккупанты ударили по городу двумя беспилотниками около 20:00.
«Повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия, где хранились зерновые культуры, а также жилые дома», – установили правоохранители.
Из-за обстрела пострадали шесть человек. Один из них получил взрывное ранение, остальные, – мужчина, беременная женщина, 18-летний парень и 10-летняя девочка, – острую реакцию на стресс.
«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)», – добавили в прокуратуре.
Напомним, вечером 5 ноября оккупанты выпустили БпЛА по Богодухову. В результате ударов пострадали шестеро людей. Предварительно попадание зафиксировано в складское здание, по дому и гаражу, – рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
