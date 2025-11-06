Больше восьми тысяч жителей Близнюковской громады без света — Синегубов
Утром 6 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток оккупанты обстреляли девять населенных пунктов области.
В результате ударов пострадали шестеро людей, в том числе — один ребенок.
«В г. Богодухов пострадали 49-летний и 18-летний мужчины, женщины 33, 53 и 47 лет, а также 10-летняя девочка. Также медики оказали помощь 79-летнему мужчине, ранее пострадавшему в с. Нечволодовка Кондрашовской громады», – передает начальник ХОВА.
За сутки зафиксировали «прилеты» такого вооружения:
восемь БпЛА типа «Герань-2»;
fpv-дрон;
шесть БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Изюмском районе повреждены электросети, а в Лозовском – железнодорожная инфраструктура.
Также, по данным Синегубова, на данный момент без электроснабжения остаются 8,3 тысячи абонентов в Близнюковской громаде.
