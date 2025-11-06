Понад вісім тисяч мешканців Близнюківської громади без світла – Синєгубов
Вранці 6 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів області.
Внаслідок ударів постраждали шестеро людей, у тому числі одна дитина.
“У м. Богодухів постраждали 49-річний і 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка. Також медики надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади“, – передає начальник ХОВА.
За добу зафіксували «прильоти» такого озброєння:
вісім БпЛА типу “Герань-2”;
fpv-дрон;
шість БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджені електромережі, а в Лозівському – залізнична інфраструктура.
Також, за даними Синєгубова, зараз без електропостачання залишаються 8,3 тисячі абонентів у Близнюківській громаді.
