Понад вісім тисяч мешканців Близнюківської громади без світла – Синєгубов

Вранці 6 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів області.

Внаслідок ударів постраждали шестеро людей, у тому числі одна дитина.

“У м. Богодухів постраждали 49-річний і 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка. Також медики надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади“, – передає начальник ХОВА.

За добу зафіксували «прильоти» такого озброєння:

вісім БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон;

шість БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджені електромережі, а в Лозівському – залізнична інфраструктура.

Також, за даними Синєгубова, зараз без електропостачання залишаються 8,3 тисячі абонентів у Близнюківській громаді.