Понад вісім тисяч мешканців Близнюківської громади без світла – Синєгубов

Події 08:57   06.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 6 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів області.

Внаслідок ударів постраждали шестеро людей, у тому числі одна дитина. 

У м. Богодухів постраждали 49-річний і 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка. Також медики надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади“, – передає начальник ХОВА.

За добу зафіксували «прильоти» такого озброєння: 

  • вісім БпЛА типу “Герань-2”;

  • fpv-дрон;

  • шість БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджені електромережі, а в Лозівському – залізнична інфраструктура. 

Також, за даними Синєгубова, зараз без електропостачання залишаються 8,3 тисячі абонентів у Близнюківській громаді.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
