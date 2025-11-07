Понад два десятки штурмів РФ відбили українські захисники – Генштаб

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом минулої доби було по 12 боїв, передає Генштаб ЗСУ.

На півночі області окупанти намагалися наступати біля Вовчанська. На Куп’янському напрямку СОУ відбивали атаки росіян у районі Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень. Вчора противник завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе”, – зазначили в Генштабі.

Втрати росіян, за даними ГШ, такі: