Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб
На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях в течение минувших суток было по 12 боев, передает Генштаб ВСУ.
На севере области оккупанты пытались наступать около Волчанска. На Купянском направлении СОУ отбивали атаки россиян в районе Петропавловки, Песчаного и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боестолкновений. Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5525 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.
Потери россиян, по данным ГШ, следующие:
