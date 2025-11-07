Live

Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб

Украина 08:11   07.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб

На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях в течение минувших суток было по 12 боев, передает Генштаб ВСУ.

На севере области оккупанты пытались наступать около Волчанска. На Купянском направлении СОУ отбивали атаки россиян в районе Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боестолкновений. Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5525 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Потери россиян, по данным ГШ, следующие:

Читайте также: ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске

Автор: Николь Костенко-Лагутина
