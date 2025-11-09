ДСНС: 17 пожеж вирували в регіоні протягом доби, є постраждалі

За інформацією ГУ ДСНС у Харківській області, одне займання почалося внаслідок російських обстрілів.

Через “прильоти” в Чугуївському районі почалася одна пожежа, пишуть рятувальники. Двоє людей постраждали у вогні внаслідок побутових загорянь.

“Вдень, в Київському районі міста Харкова, виникла пожежа в приватному будинку. Горіли меблі та домашні речі на площі 10 м. кв. Постраждав чоловік 1988 року народження, він отримав опіки руки та стопи, від госпіталізації відмовився”, – уточнили у ДСНС.

А в Пісочині горіло приватне домоволодіння. Вогонь охопив дах гаража та авто на площі 16 квадратних метрів. У цьому випадку постраждав 40-річний чоловік – він отримав термічний опік обличчя. Від госпіталізації відмовився, додали пожежники.