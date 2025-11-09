Live

ГСЧС: 17 пожаров бушевали в регионе в течение суток, есть пострадавшие

Происшествия 08:37   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 17 пожаров бушевали в регионе в течение суток, есть пострадавшие

По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, одно возгорание началось в результате российских обстрелов. 

Из-за «прилетов» в Чугуевской области начался один пожар, пишут спасатели. Два человека пострадали в огне в результате бытовых возгораний.

«Днем, в Киевском районе города Харькова, возник пожар в частном доме. Горела мебель и домашние принадлежности на площади 10 м кв. Пострадал мужчина 1988 года рождения, он получил ожоги руки и стопы, от госпитализации отказался», – уточнили в ГСЧС.

А в Песочине горело частное домовладение. Огонь охватил крышу гаража и авто на площади 16 квадратных метров. В этом случае пострадал 40-летний мужчина – он получил термический ожог лица. От госпитализации отказался, добавили пожарные.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
