Про небезпечну погоду попередили жителів Харкова та області
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 10 та 11 листопада.
«В найближчу годину з утриманням вночі та вранці 11 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: завтра Україну накриє циклон Niksala, який прийде з південного заходу Європи. Тож будуть дощі.
«Вже навіть сьогодні ввечері нічогенькі дощі з’являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області. А вже завтра, 11-го листопада, впродовж дня дощі йтимуть у більшості областей, разом із циклоном, рух нової дощової погоди – із південного заходу на північний схід України», – написала Діденко.
Читайте також: Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, синоптики, туман;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про небезпечну погоду попередили жителів Харкова та області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 15:50;