Про небезпечну погоду попередили жителів Харкова та області

Суспільство 15:50   10.11.2025
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду попередили жителів Харкова та області

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 10 та 11 листопада.

«В найближчу годину з утриманням вночі та вранці 11 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: завтра Україну накриє циклон Niksala, який прийде з південного заходу Європи. Тож будуть дощі.

«Вже навіть сьогодні ввечері нічогенькі дощі з’являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області. А вже завтра, 11-го листопада, впродовж дня дощі йтимуть у більшості областей, разом із циклоном, рух нової дощової погоди – із південного заходу на північний схід України», – написала Діденко.

Автор: Вікторія Яковенко
