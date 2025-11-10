Live

Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области

Общество 15:50   10.11.2025
Виктория Яковенко
Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 10 и 11 ноября.

«В ближайшее время с содержанием ночью и утром 11 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: завтра Украину накроет циклон Niksala, который придет с юго-запада Европы. Так что будут дожди.

«Уже даже сегодня вечером ночные дожди появятся в Винницкой области, севере Одесщины, части Хмельницкой, Черкасской и в Черновицкой областях. А уже завтра, 11 ноября, в течение дня дожди будут идти в большинстве областей, вместе с циклоном, движение новой дождливой погоды — с юго-запада на северо-восток Украины», — написала Диденко.

Читайте также: Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заработало метро (обновлено)
В Харькове заработало метро (обновлено)
10.11.2025, 08:07
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
10.11.2025, 11:55
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
10.11.2025, 15:31
В Харькове по-новому ездит транспорт из-за проблем с метро
В Харькове по-новому ездит транспорт из-за проблем с метро
10.11.2025, 07:44
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
09.11.2025, 07:21
Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области
Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области
10.11.2025, 15:50

Новости по теме:

10.11.2025
Харьков и культура: какие проекты реализовывают в городе, рассказали в Канаде
10.11.2025
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
10.11.2025
Настоящую любовь нашла зебра в экопарке под Харьковом (видео)
08.11.2025
Терехов: Харьков планирует вырабатывать энегрию из отходов и сточных вод
08.11.2025
Четыре очереди отключений одновременно: Харьковоблэнерго про 9 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 15:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 10 и 11 ноября.".