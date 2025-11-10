Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 10 и 11 ноября.

«В ближайшее время с содержанием ночью и утром 11 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: завтра Украину накроет циклон Niksala, который придет с юго-запада Европы. Так что будут дожди.

«Уже даже сегодня вечером ночные дожди появятся в Винницкой области, севере Одесщины, части Хмельницкой, Черкасской и в Черновицкой областях. А уже завтра, 11 ноября, в течение дня дожди будут идти в большинстве областей, вместе с циклоном, движение новой дождливой погоды — с юго-запада на северо-восток Украины», — написала Диденко.