ДСНС: у регіоні горіли склад, будівельне сміття та територія лісгоспу
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували чотири пожежі. Дві з них почалися внаслідок російських обстрілів.
Пожежі через “прильоти” рятувальники гасили в Ізюмському та Богодухівському районах Харківщини.
“Внаслідок ворожої атаки по селищу Борова Ізюмського району горіло складське приміщення, рештки будівельного сміття на площі 20 квадратних метрів”, – пишуть у ДСНС.
А в селищі Гути Богодухівського району після удару БпЛА росіян спалахнула покрівля гаражного боксу на території лісгоспу. Там вогонь охопив два квадратні метри.
Інформації щодо постраждалих протягом доби наразі немає.
