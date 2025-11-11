Live

ДСНС: у регіоні горіли склад, будівельне сміття та територія лісгоспу

Події 07:56   11.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували чотири пожежі. Дві з них почалися внаслідок російських обстрілів. 

Пожежі через “прильоти” рятувальники гасили в Ізюмському та Богодухівському районах Харківщини.

“Внаслідок ворожої атаки по селищу Борова Ізюмського району горіло складське приміщення, рештки будівельного сміття на площі 20 квадратних метрів”, – пишуть у ДСНС.

А в селищі Гути Богодухівського району після удару БпЛА росіян спалахнула покрівля гаражного боксу на території лісгоспу. Там вогонь охопив два квадратні метри.

Інформації щодо постраждалих протягом доби наразі немає.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
