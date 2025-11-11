ГСЧС: в регионе горели склад, строительный мусор и территория лесхоза

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали четыре пожара. Два их них начались в результате российских обстрелов.

Пожары из-за «прилетов» спасатели тушили в Изюмском и Богодуховском районах Харьковщины.

«В результате вражеской атаки по поселку Боровая Изюмского района горело складское помещение, остатки строительного мусора на площади 20 метров квадратных», – пишут в ГСЧС.

А в поселке Гуты Богодуховского района после удара БпЛА россиян загорелась кровля гаражного бокса на территории лесхоза. Там огонь охватил два квадратных метра.

Информации о пострадавших в течение суток на данный момент нет.