Live

У Харкові загасили пожежі після ранкової атаки БпЛА (відео)

Суспільство 14:35   12.11.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові загасили пожежі після ранкової атаки БпЛА (відео) Скриншот

Близько 14:00 у ДСНС України повідомили, що ліквідували всі пожежі, спричинені ворожими обстрілами вранці сьогодні, 12 листопада.

«Вогнеборці оперативно локалізували два осередки займань, запобігши подальшому поширенню полум’я, а також врятували двох цивільних людей, які опинились заблокованими у власних квартирах внаслідок вибухів», – зазначили рятувальники.

Вони додали, що через ворожі обстріли пошкоджені житлові будинки, складська споруда цивільного підприємства та інші об’єкти.

Відео: ДСНС України

Нагадаємо, 12 листопада перший вибух у Харкові пролунав о 09:18. Незабаром Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих дронів. Після цього у місті пролунала серія вибухів. Терехов зазначив, що ворог продовжує бити по Холодногірському району. Мер повідомив, що по центральній частині Харкова вдарили три «шахеди». Пізніше міський голова розповів: у результаті ударів є постраждалі, пошкоджені 15 багатоповерхівок та п’ять приватних будинків. Влучання прийшлося по автотранспортному підприємству, пов’язаному з цивільними перевезеннями. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про п’ятьох постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Було небезпечно»: потяги на Харківщині зупиняли через загрозу ударів
«Було небезпечно»: потяги на Харківщині зупиняли через загрозу ударів
12.11.2025, 15:07
Міністр оборони побував на Харківщині: говорив із захисниками Вовчанська 📹
Міністр оборони побував на Харківщині: говорив із захисниками Вовчанська 📹
12.11.2025, 12:15
Фото з місць ранкових ударів по Харкову, постраждалих вже п’ять (доповнюється)
Фото з місць ранкових ударів по Харкову, постраждалих вже п’ять (доповнюється)
12.11.2025, 12:04
З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові
З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові
12.11.2025, 12:43
«Сказати, що це неправда – ні» – Синєгубов про заяву Немічева (відео)
«Сказати, що це неправда – ні» – Синєгубов про заяву Немічева (відео)
12.11.2025, 14:03
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
12.11.2025, 10:38

Новини за темою:

07.11.2025
Росіяни вбили жінку ударом БпЛА у селі на Харківщині
07.11.2025
Чугуїв оговтується після атаки: мер заявила про колосальні збитки (фото)
07.11.2025
Масштабна атака БпЛА на Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
05.11.2025
БпЛА атакували приватний сектор на Харківщині: горіли три будинки (фото)
30.10.2025
«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові загасили пожежі після ранкової атаки БпЛА (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 14:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 у ДСНС України повідомили, що ліквідували всі пожежі, спричинені ворожими обстрілами вранці сьогодні, 12 листопада.".