У Харкові загасили пожежі після ранкової атаки БпЛА (відео)

Близько 14:00 у ДСНС України повідомили, що ліквідували всі пожежі, спричинені ворожими обстрілами вранці сьогодні, 12 листопада.

«Вогнеборці оперативно локалізували два осередки займань, запобігши подальшому поширенню полум’я, а також врятували двох цивільних людей, які опинились заблокованими у власних квартирах внаслідок вибухів», – зазначили рятувальники.

Вони додали, що через ворожі обстріли пошкоджені житлові будинки, складська споруда цивільного підприємства та інші об’єкти.

Відео: ДСНС України

Нагадаємо, 12 листопада перший вибух у Харкові пролунав о 09:18. Незабаром Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих дронів. Після цього у місті пролунала серія вибухів. Терехов зазначив, що ворог продовжує бити по Холодногірському району. Мер повідомив, що по центральній частині Харкова вдарили три «шахеди». Пізніше міський голова розповів: у результаті ударів є постраждалі, пошкоджені 15 багатоповерхівок та п’ять приватних будинків. Влучання прийшлося по автотранспортному підприємству, пов’язаному з цивільними перевезеннями. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про п’ятьох постраждалих.