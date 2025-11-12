В Харькове потушили пожары после утренней атаки БпЛА (видео)

Около 14:00 в ГСЧС Украины сообщили, что ликвидировали все пожары, вызванные вражескими обстрелами утром сегодня, 12 ноября.

«Пожарные оперативно локализовали две ячейки возгораний, предотвратив дальнейшее распространение пламени, а также спасли двух гражданских людей, которые оказались заблокированными в собственных квартирах в результате взрывов», — отметили спасатели.

Они добавили, что из-за вражеских обстрелов повреждены жилые дома, складское сооружение гражданского предприятия и другие объекты.

Видео: ГСЧС Украины

Напомним, 12 ноября первый взрыв в Харькове прозвучал в 09:18. Вскоре Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских дронов. После этого в городе прозвучала серия взрывов. Терехов отметил, что враг продолжает бить по Холодногорскому району. Мэр рассказал, что по центральной части Харькова ударили три «Шахеда». Позже городской голова отметил: в результате ударов есть пострадавшие, повреждены 15 многоэтажек и пять частных домов. Попадание пришлось по автотранспортному предприятию, связанному с гражданскими перевозками. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о пяти пострадавших.