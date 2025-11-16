Live

Поранений чоловік внаслідок подвійної атаки на село Харківської області

Події 17:06   16.11.2025
Оксана Якушко
16 листопада росіяни двічі атакували FPV-дронами село Лютівка Золочівської громади, повідомив МГ «Об’єктив» керівник Золочівської сільради Віктор Коваленко.

16.11.25 близько 15.20 росіяни атакували село Лютівка FPV-дронами вперше. Внаслідок ударів пошкоджені приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі, знищено автомобіль.

О 16.00 росіяни вдруге атакували FPV-дронами Лютівку. Осколкове поранення потиличної частини голови отримав 37-річний чоловік. Постраждалого привезли до місцевої лікарні, де надали медичну допомогу. Автомобіль має значні пошкодження.

Автор: Оксана Якушко
Новини за темою:



