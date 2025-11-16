Ранен мужчина в результате двойной атаки на село Харьковской области
Фото: Виктор Коваленко
16 ноября россияне дважды атаковали FPV-дронами село Лютовка Золочевской громады, сообщил МГ «Объектив» руководитель Золочевского сельсовета Виктор Коваленко.
16.11.25 около 15.20 россияне атаковали село Лютовка FPV-дронами впервые. В результате ударов повреждены частный дом, хозяйственные постройки и энергосети, уничтожен автомобиль.
В 16.00 россияне повторно атаковали FPV-дронами Лютовку. Осколочное ранение затылочной части головы получил 37-летний мужчина. Пострадавшего привезли в местную больницу, оказали медицинскую помощь. У автомобиля значительные повреждения.
