Ранен мужчина в результате двойной атаки на село Харьковской области

Происшествия 17:06   16.11.2025
Оксана Якушко
Ранен мужчина в результате двойной атаки на село Харьковской области Фото: Виктор Коваленко

16 ноября россияне дважды атаковали FPV-дронами село Лютовка Золочевской громады, сообщил МГ «Объектив» руководитель Золочевского сельсовета Виктор Коваленко.

16.11.25 около 15.20 россияне атаковали село Лютовка FPV-дронами впервые. В результате ударов повреждены частный дом, хозяйственные постройки и энергосети, уничтожен автомобиль.

В 16.00 россияне повторно атаковали FPV-дронами Лютовку. Осколочное ранение затылочной части головы получил 37-летний мужчина. Пострадавшего привезли в местную больницу, оказали медицинскую помощь. У автомобиля значительные повреждения.

Фото: Виктор Коваленко

Читайте также: Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)

Автор: Оксана Якушко
