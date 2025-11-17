Через проблеми з електроенергією затримується харківський потяг

Затримка виникла через відсутність напруги в мережі, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

Таким чином, через проблеми з електропостачанням затримується:

поїзд №6408 Ізюм – Харків із затримкою у 30 хвилин зі станції Савинці

Залізничники повідомили, що вже працюють над відновленням звичного графіка.

Нагадаємо, під ранок 17 листопада росіяни обстріляли ракетами Балаклію. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. На місце виїхали екстрені служби. Незабаром начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов уточнив, що відомо про трьох загиблих. Також є інформація про десяток поранених. Серед постраждалих – діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування, уточнив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.