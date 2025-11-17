Из-за проблем с электроэнергией задерживается харьковский поезд

Задержка возникла из-за отсутствия напряжения в сети, пишут в АО «Укрзалізниця».

Таким образом, из-за проблем с электроснабжением задерживается:

поезд №6408 Изюм – Харьков с задержкой в ​​30 минут со станции Савинцы

Железнодорожники сообщили, что уже работают над восстановлением привычного графика.

Напомним, под утро 17 ноября россияне обстреляли ракетами Балаклею. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и авто. На место выехали экстренные службы. Вскоре начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов уточнил, что известно о троих погибших. Также есть информация о десятке раненых. Среди пострадавших – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение, уточнил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

