Из-за проблем с электроэнергией задерживается харьковский поезд

Транспорт 07:29   17.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за проблем с электроэнергией задерживается харьковский поезд Фото: Укрзалізниця

Задержка возникла из-за отсутствия напряжения в сети, пишут в АО «Укрзалізниця».

Таким образом, из-за проблем с электроснабжением задерживается:

  • поезд №6408 Изюм – Харьков с задержкой в ​​30 минут со станции Савинцы

Железнодорожники сообщили, что уже работают над восстановлением привычного графика.

Напомним, под утро 17 ноября россияне обстреляли ракетами Балаклею. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и авто. На место выехали экстренные службы. Вскоре начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов уточнил, что известно о троих погибших. Также есть информация о десятке раненых. Среди пострадавших – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение, уточнил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
