Новини Харкова – головне 18 листопада: удар по Берестину, є загибла

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:22

Про дев’ять боїв на Харківщині інформує Генштаб: дані на 08:00

Вранці 18 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися дев’ять разів.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали шість атак ЗС РФ біля Вовчанська. Тоді як на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися тричі біля Піщаного та Степової Новоселівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

08:12

Під час ліквідації пожежі в Люботині рятувальники знайшли тіло жінки

За добу рятувальники виїжджали гасити 11 пожеж на Харківщині, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС.

При цьому три загоряння почалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Берестинському та Ізюмському районах області.

“У с. Котівка Ізюмського району внаслідок атаки ворожих БпЛА на території приватного сектору горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів. Постраждала жінка.“, – передають рятувальники.

А в Люботині вирувала побутова пожежа.

“Внаслідок побутової пожежі у м. Люботин горіла господарська споруда на площі пʼять метрів квадратних. Поблизу місця пожежі виявлено тіло жінки 1951 року народження”, – уточнили у ДСНС.

07:25

Загинула 17-річна, дев’ять поранених – уночі РФ атакувала Берестин

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що РФ обстріляла Берестин ракетами. Вибухи у громаді пролунали після опівночі. Синєгубов повідомив про дев’ятьох поранених, серед них – 16-річний хлопець.

“На місці працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються”, – писав начальник ХОВА.

Незабаром він розповів, що у лікарні загинула 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі травми через обстріли.

“Наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких – госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес”, – уточнив Синєгубов.