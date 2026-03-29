Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, постраждалі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:50

Синєгубов розповів про наслідки ударів по регіону: є постраждалі

Внаслідок обстрілів дев’яти населених пунктів Харківської області постраждали шестеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Лютівка Золочівської громади постраждав 62-річний чоловік; у с. Мирне Шевченківської громади зазнала поранень 89-річна жінка; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждали чоловіки 32, 42 і 67 років; у с. Іванівка Барвінківської громади зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади”, – уточнив Синєгубов.

Пошкоджена цивільна інфраструктура в Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Берестинському районах, додав начальник ХОВА.

08:26

Де наступав ворог на Харківщині – дані Генштабу

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 14 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районі Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. На Куп’янському – СОУ відбили дев’ять штурмів окупантів біля Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки, Новоплатонівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8769 дронів–камікадзе та здійснив 3886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

07:25

Летіли БпЛА та балістика: як минула ніч

О 01:23, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у Харківській та Сумській області з’явилися БпЛА, що рухалися у бік Полтавщини.

Тривога тривала до 02:25, а вже вранці, о 04:10, вона прозвучала знову. Виникла загроза застосування балістики.

Тим часом безпілотники знову почали з’являтися у різних містах України. Інформації про БпЛА над Харківщиною не було.

О 05:02 дали відбій. Через 20 хвилин, о 05:27, росіяни знову запустили дрони. О 06:56 у Харкові та області стало тихо. Але знову ненадовго – о 07:21 над Харківщиною зафіксували ворожі безпілотники.