Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, пострадавшие

Общество 08:50   29.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

Синегубов рассказал о последствиях ударов по региону: есть пострадавшие

В результате обстрелов девяти населенных пунктов Харьковской области пострадали шесть человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Лютовка Золочевской громады пострадал 62-летний мужчина; в с. Мирное Шевченковской громады получила ранения 89-летняя женщина; в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадали мужчины 32, 42 и 67 лет; в с. Ивановка Барвенковской громады подверглась острой реакции на стресс 56-летняя женщина. Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 24 марта получил травмы в результате обстрела в пос. Купянск-Узловой Купянской громады», – уточнил Синегубов.

Повреждена гражданская инфраструктура в Изюмском, Купянском, Богодуховском и Берестинском районе, добавил начальник ХОВА.

Где наступал враг на Харьковщине – данные Генштаба

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз в районе Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. На Купянском – СОУ отбили девять штурмов оккупантов возле Песчаного, Петропавловки, Кругляковки, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8769 дронов-камикадзе и осуществил 3886 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Летели БпЛА и баллистика: как прошла ночь

В 01:23, по информации Воздушных сил ВСУ, в Харьковской и Сумской области появились БпЛА, которые двигались в сторону Полтавщины.

Тревога длилась до 02:25, а уже утром, в 04:10, она прозвучала вновь. Возникла угроза применения баллистики.

Тем временем беспилотники вновь начали появляться в разных городах Украины. Информации о БпЛА над Харьковщиной не было.

В 05:02 дали отбой. Через 20 минут, в 05:27, россияне опять запустили дроны. В 06:56 в Харькове и области стало тихо. Но вновь ненадолго – в 07:21 над Харьковщиной зафиксировали вражеские беспилотники.

