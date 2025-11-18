Новости Харькова – главное 18 ноября: удар по Берестину, есть погибшая

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:22

О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00

Утром 18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине россияне пытались прорваться девять раз.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ сдержали шесть атак ВС РФ возле Волчанска. Тогда как на Купянском – россияне пытались прорваться три раза около Песчаного и Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 5130 дронов-камикадзе и произвели 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 – из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

08:12

Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины

За сутки спасатели выезжали тушить 11 пожаров на Харьковщине, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС. При этом три возгорания начались в результате российских обстрелов. Горело в Берестинском и Изюмском районах области.

«В с. Котовка Изюмского района в результате атаки вражеских БпЛА на территории частного сектора горела хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров. Пострадала женщина», – передают спасатели.

А в Люботине бушевал бытовой пожар.

«В результате бытового пожара в г. Люботин горела хозяйственная постройка на площади 5 метров квадратных. Вблизи места пожара обнаружено тело женщины 1951 года рождения», – уточнили в ГСЧС.

07:25

Погибла 17-летняя, девять раненых – ночью РФ атаковала Берестин

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что РФ обстреляла Берестин ракетами. Взрывы в громаде прозвучали после полуночи. Синегубов сообщил о девяти раненых, среди них – 16-летний парень.

«На месте работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются», – писал начальник ХОВА.

Вскоре он рассказал, что в больнице погибла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы из-за обстрелов.

«Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из которых госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс», – уточнил Синегубов.