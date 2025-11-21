Live

Збрехала про вбивство: що світить жінці на Харківщині за п’яний дзвінок на 102

Суспільство 13:09   21.11.2025
Вікторія Яковенко
У Люботині жінка після розпивання алкоголю подзвонила на спецлінію «102» та повідомила про нібито вбивство. Під час перевірки інформація не підтвердилася.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що на жінку склали протокол за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За такі дії їй загрожує штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Поліція Харківщини закликає громадян відповідально користуватися лініями 101,102,103, 112 та не допускати неправдивих повідомлень. Пам’ятайте про відповідальність за неправдивий виклик екстрених служб», – підкреслили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Харкові вручили підозру 51-річному чоловіку, який, за даними слідства, пізно ввечері 15 листопада 2024 року зробив неправдиве повідомлення про замінування трьома кілограмами тротилу трьох мостів у місті.

Читайте також: Харківський айтівець міг допомагати РФ окупувати Куп’янщину

Автор: Вікторія Яковенко
