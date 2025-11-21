Соврала об убийстве: что светит женщине на Харьковщине за пьяный звонок на 102

В Люботине женщина после распития алкоголя позвонила на спецлинию «102» и сообщила о якобы убийстве. В ходе проверки информация не подтвердилась.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что на женщину составили протокол по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такие действия ей грозит штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

«Полиция Харьковщины призывает граждан ответственно пользоваться линиями 101,102,103, 112 и не допускать ложных сообщений. Помните об ответственности за ложный вызов экстренных служб№, – подчеркнули правоохранители.

Напомним, ранее в Харькове вручили подозрение 51-летнему мужчине, который, по данным следствия, поздно вечером 15 ноября 2024 года сделал ложное сообщение о заминировании тремя килограммами тротила трех мостов в городе.

Читайте также: Харьковский айтишник мог помогать РФ оккупировать Купянщину