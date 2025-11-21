Соврала об убийстве: что светит женщине на Харьковщине за пьяный звонок на 102
В Люботине женщина после распития алкоголя позвонила на спецлинию «102» и сообщила о якобы убийстве. В ходе проверки информация не подтвердилась.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что на женщину составили протокол по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За такие действия ей грозит штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
«Полиция Харьковщины призывает граждан ответственно пользоваться линиями 101,102,103, 112 и не допускать ложных сообщений. Помните об ответственности за ложный вызов экстренных служб№, – подчеркнули правоохранители.
Напомним, ранее в Харькове вручили подозрение 51-летнему мужчине, который, по данным следствия, поздно вечером 15 ноября 2024 года сделал ложное сообщение о заминировании тремя килограммами тротила трех мостов в городе.
Читайте также: Харьковский айтишник мог помогать РФ оккупировать Купянщину
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Соврала об убийстве: что светит женщине на Харьковщине за пьяный звонок на 102», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 ноября 2025 в 13:09;