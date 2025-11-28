Сьогодні 28 листопада 2025: яке свято і день в історії
28 листопада в Україні – День працівника системи фінансового моніторингу та День логіста. Сьогодні – Чорна п’ятниця. У цей день 2004 року в Сєвєродонецьку (сучасному Сіверськодонецьку) відбувся сепаратистський з’їзд. У 2000-му в Україні вибухнув “Касетний скандал”. У 1974-му на великій сцені востаннє виступив Джон Леннон. У 1964-му запустили в космос автоматичну міжпланетну станцію “Марінер Марс”. У 1943-му в Тегерані відкрилася перша конференція глав держав антигітлерівської коаліції. У 1919-му почалася Визвольна війна естонського народу проти радянської Росії. У 1520-му Фернан Магеллан став першим європейцем, який проплив з Атлантичного океану в Тихий.
Свята та пам’ятні дати 28 листопада
28 листопада в Україні – День працівника системи фінансового моніторингу та День логіста (відзначають в останню п’ятницю листопада).
У світі – Чорна п’ятниця. Це день максимальних знижок перед Різдвом та новорічними святами (також на противагу Чорній п’ятниці проводять День без покупок).
Також сьогодні – День Червоної планети, Всесвітній день милосердя, Міжнародний день системного інженера (остання п’ятниця листопада).
28 листопада в історії
28 листопада 1520 року Фернан Магеллан на чолі морської експедиції став першим європейцем, який проплив з Атлантичного океану в Тихий. Докладніше.
28 листопада 1918 року розпочалася Визвольна війна естонського народу проти радянської Росії. Докладніше.
28 листопада 1943 року в Тегерані відкрилася перша конференція керівників держав антигітлерівської коаліції. Разом уперше зібралися прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, президент США Франклін Рузвельт та голова РНК СРСР Йосип Сталін. Докладніше.
28 листопада 1964 року з мису Канаверал запустили автоматичну міжпланетну станцію “Марінер Марс – 4”. Докладніше.
28 листопада 1974 року відбувся останній виступ легендарного “ексбітла” Джона Леннона на великій сцені. Докладніше.
28 листопада 2000 року в Україні розпочався так званий “Касетний скандал”. Цього дня Олександр Мороз оприлюднив у Верховній Раді України аудіозапис із кабінету Президента Леоніда Кучми, що був зроблений майором Мельниченком. Докладніше.
28 листопада 2004 року на тлі Помаранчевої Революції у Сєвєродонецьку (сучасному Сіверськодонецьку) Луганської області відбувся так званий Всеукраїнський з’їзд народних депутатів та депутатів місцевих рад. Докладніше.
Церковне свято 28 листопада
28 листопада вшановують пам’ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо в цей день випав сніг, він пролежить до самої весни.
Якщо снігу багато, то наступного року буде гарний урожай.
Якщо в цей день сильний мороз і вітер, то й на Святого Миколая буде вітряно.
Дощ або мокрий сніг 28 листопада – до морозів у травні наступного року.
Що не можна робити 28 листопада
Не можна переїдати.
Не можна пліткувати.
Якщо вночі з 27 на 28 листопада насниться кошмар, про нього не можна мовчати, інакше може збутися.
