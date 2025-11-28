Live

Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории

28.11.2025
Оксана Горун
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории

28 ноября в Украине – День работника системы финансового мониторинга и День логиста. Сегодня – Черная пятница. В этот день в 2004 году в Северодонецке прошел сепаратистский съезд. В 2000-м в Украине разразился «Кассетный скандал». В 1974-м на большой сцене в последний раз выступил Джон Леннон. В 1964-м запустили в космос автоматическую межпланетную станцию ​​»Маринер Марс». В 1943-м в Тегеране открылась первая конференция глав государств антигитлеровской коалиции. В 1919-м началась Освободительная война эстонского народа против советской России. В 1520-м Фернан Магеллан стал первым европейцем, проплывшим из Атлантического океана в Тихий.

Праздники и памятные даты 28 ноября

28 ноября в Украине – День работника системы финансового мониторинга и День логиста (отмечают в последнюю пятницу ноября).

В мире – Черная пятница. Это день максимальных скидок перед Рождеством и новогодними праздниками (в противовес Черной пятнице проводят День без покупок).

Также сегодня – День Красной планеты, Всемирный день милосердия, Международный день системного инженера (последняя пятница ноября).

28 ноября в истории

28 ноября 1520 года Фернан Магеллан во главе морской экспедиции стал первым европейцем, проплывшим из Атлантического океана в Тихий. Подробнее.

28 ноября 1918 года началась Освободительная война эстонского народа против советской России. Подробнее.

28 ноября 1943 года в Тегеране открылась первая конференция руководителей государств антигитлеровской коалиции. Вместе впервые собрались премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и глава СНК СССР Иосиф Сталин. Подробнее.

28 ноября 1964 года с мыса Канаверал запустили автоматическую межпланетную станцию «Маринер Марс – 4». Подробнее.

Маринер Марс 4 - космическая станция
Фото: NASA

28 ноября 1974 года состоялось последнее выступление легендарного «экс-битла» Джона Леннона на большой сцене.  Подробнее.

28 ноября 2000 года в Украине начался так называемый «Кассетный скандал». В этот день Александр Мороз обнародовал в Верховной Раде Украины аудиозапись из кабинета Президента Леонида Кучмы, сделанную майором Мельниченко. Подробнее.

28 ноября 2004 года на фоне Оранжевой Революции в Северодонецке Луганской области состоялся так называемый «Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов». Подробнее.

Церковный праздник 28 ноября

28 ноября чтят память преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день выпал снег, он пролежит до самой весны.

Если снега много, то в следующем году будет хороший урожай.

Если в этот день сильный мороз и ветер, то и на Святого Николая будет ветрено.

Дождь или мокрый снег 28 ноября – к морозам в мае следующего года.

Что нельзя делать 28 ноября

Нельзя переедать.

Нельзя сплетничать.

Если ночью с 27 на 28 ноября приснится кошмар, о нем нельзя молчать, иначе может сбыться.

Автор: Оксана Горун
