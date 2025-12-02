На Лозівщині невідомі зрубали майже 40 дерев: Зеленський звернувся до жителів

Мер Лозової Сергій Зеленський заявив, що у Чернігівському старостинському окрузі невідомі зрубали 38 дерев — акації та в’язи.

Зеленський розповів, що про інцидент повідомили місцеві жителі. Наслідки вже зафіксували правоохоронці, працівники управління ЖКГ та лісничий. Екологи мають порахувати розмір завданої шкоди.

«Особи винних встановлюють, щоб притягнути до відповідальності. На жаль, подібні випадки трапляються не вперше. Тому прошу: якщо бачите такі порушення — повідомляйте. Лише так ми зможемо швидко реагувати і зупиняти тих, хто шкодить нашій громаді. Наголошую, вразливі категорії мешканців забезпечуємо паливною деревиною. Її закуповуємо за кошти місцевого бюджету, а також надаємо після видалення аварійних дерев», – звернувся мер Лозової.

Нагадаємо, напередодні різдвяних та новорічних свят у лісах Полтавщини та Харківщини у посиленому режимі працюють рейдові бригади, повідомляли у Слобожанській філії ДП «Ліси України». Лісівники кажуть: за незаконну вирубку, пошкодження хвойного дерева в лісі, передбачена відповідальність: штраф у розмірі від 510 грн до 1020 грн. До того ж порушник має ще й сплатити завдану шкоду.