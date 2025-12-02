Live

На Лозовщине срубили около 40 деревьев: Зеленский обратился к жителям

Общество 15:38   02.12.2025
Виктория Яковенко
На Лозовщине срубили около 40 деревьев: Зеленский обратился к жителям Фото: Сергей Зеленский

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил, что в Черниговском старостинском округе неизвестные срубили 38 деревьев — акации и вязы.

Зеленский рассказал, что об инциденте сообщили местные жители. Последствия уже зафиксировали правоохранители, работники управления ЖКХ и лесничий. Экологи должны посчитать размер причиненного ущерба.

«Лица виновных устанавливают, чтобы привлечь к ответственности. К сожалению, подобные случаи происходят не в первый раз. Поэтому прошу: если видите такие нарушения, сообщайте. Только так мы сможем быстро реагировать и останавливать тех, кто вредит нашей громаде. Отмечаю, уязвимые категории жителей обеспечиваем топливной древесиной. Ее закупаем за средства местного бюджета, а также предоставляем после удаления аварийных деревьев», – обратился мэр Лозовой.

деревья срубили на Лозовщине
Фото: Сергей Зеленский
деревья срубили на Лозовщине
Фото: Сергей Зеленский
деревья срубили на Лозовщине
Фото: Сергей Зеленский
деревья срубили на Лозовщине
Фото: Сергей Зеленский

Напомним, в канун рождественских и новогодних праздников в лесах Полтавщины и Харьковщины в усиленном режиме работают рейдовые бригады, сообщали в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины». Лесоводы говорят: за незаконную вырубку, повреждение хвойного дерева в лесу предусмотрена ответственность: штраф в размере от 510 грн до 1020 грн. К тому же нарушитель должен еще и заплатить за причиненный вред.

Читайте также: Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
02.12.2025, 14:50
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
02.12.2025, 10:26
Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники
Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники
02.12.2025, 12:03
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
02.12.2025, 08:08
Сегодня в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
Сегодня в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
02.12.2025, 09:32
На Харьковщине собирали специалистов по сопровождению ветеранов: что обсуждали
На Харьковщине собирали специалистов по сопровождению ветеранов: что обсуждали
02.12.2025, 16:12

Новости по теме:

28.11.2025
Зеленая аллея скоро появится в одном из районов Харькова: что высаживают 📷
25.11.2025
Деревья в центре Харькова — уже «пенсионеры»: чем их заменят (видео)
07.11.2025
В Харькове нарубили деревьев на 12 тысяч гривен. Экоинспекторы нашли виновника
30.10.2025
Крупные липы высаживают коммунальщики в центре Харькова (фото)
01.10.2025
Почему сотрудники «Харьковзеленстроя» не прислушались к советам биолога


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Лозовщине срубили около 40 деревьев: Зеленский обратился к жителям», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 15:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил, что в Черниговском старостинском округе неизвестные срубили 38 деревьев — акации и вязы.".