На Лозовщине срубили около 40 деревьев: Зеленский обратился к жителям
Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил, что в Черниговском старостинском округе неизвестные срубили 38 деревьев — акации и вязы.
Зеленский рассказал, что об инциденте сообщили местные жители. Последствия уже зафиксировали правоохранители, работники управления ЖКХ и лесничий. Экологи должны посчитать размер причиненного ущерба.
«Лица виновных устанавливают, чтобы привлечь к ответственности. К сожалению, подобные случаи происходят не в первый раз. Поэтому прошу: если видите такие нарушения, сообщайте. Только так мы сможем быстро реагировать и останавливать тех, кто вредит нашей громаде. Отмечаю, уязвимые категории жителей обеспечиваем топливной древесиной. Ее закупаем за средства местного бюджета, а также предоставляем после удаления аварийных деревьев», – обратился мэр Лозовой.
Напомним, в канун рождественских и новогодних праздников в лесах Полтавщины и Харьковщины в усиленном режиме работают рейдовые бригады, сообщали в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины». Лесоводы говорят: за незаконную вырубку, повреждение хвойного дерева в лесу предусмотрена ответственность: штраф в размере от 510 грн до 1020 грн. К тому же нарушитель должен еще и заплатить за причиненный вред.
