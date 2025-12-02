Про 23 атаки РФ повідомив Генштаб: де проривалися росіяни
Вранці 2 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про атаки росіян на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Так на півночі області українські захисники стримали 14 штурмів РФ біля Вовчанська та Синельникового.
На Куп’янському напрямку зафіксували дев’ять боїв біля Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян такі:
Читайте також: Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як пройшла доба в регіоні
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про 23 атаки РФ повідомив Генштаб: де проривалися росіяни», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 10:55;