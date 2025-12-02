Про 23 атаки РФ повідомив Генштаб: де проривалися росіяни

Вранці 2 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про атаки росіян на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Так на півночі області українські захисники стримали 14 штурмів РФ біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському напрямку зафіксували дев’ять боїв біля Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян такі: