О 23 атаках РФ сообщил Генштаб: где прорывались россияне

Украина 10:55   02.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 2 декабря Генштаб ВСУ сообщил об атаках россиян на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. 

Так на севере области украинские защитники сдержали 14 штурмов РФ около Волчанска и Синельниково.

На Купянском направлении зафиксировали девять боев возле Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме этого, произвел 3547 обстрелов, в том числе 112 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3228 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россиян следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
