На Харківщині розпочалися аварійні відключення – причина

Суспільство 10:30   05.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині розпочалися аварійні відключення – причина

Причина запровадження аварійних відключень на Харківщині – наслідки попередніх ракетно-дронових атак, уточнили в АТ “Харківобленерго”. 

“Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК “Укренерго”, у Харківській області застосовано аварійні відключення електроенергії”, – пишуть фахівці.

Тим часом енергетики вже почали працювати над відновленням стабільного електропостачання.

“Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі”, – додали в обленерго.

Також енергетики звернулися до абонентів, у яких світло все ж таки є, і закликали споживати електроенергію ощадливо.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
