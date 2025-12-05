На Харківщині розпочалися аварійні відключення – причина
Фото: ХМР
Причина запровадження аварійних відключень на Харківщині – наслідки попередніх ракетно-дронових атак, уточнили в АТ “Харківобленерго”.
“Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК “Укренерго”, у Харківській області застосовано аварійні відключення електроенергії”, – пишуть фахівці.
Тим часом енергетики вже почали працювати над відновленням стабільного електропостачання.
“Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі”, – додали в обленерго.
Також енергетики звернулися до абонентів, у яких світло все ж таки є, і закликали споживати електроенергію ощадливо.
