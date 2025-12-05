На Харьковщине начались аварийные отключения – причина

Причина введения аварийных отключений на Харьковщине – последствия предыдущих ракетно-дроновых атак, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК «Укрэнерго», в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии», – пишут специалисты.

Тем временем энергетики уже начали работать над восстановлением стабильного электроснабжения.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – пишут в облэнерго.

Также энергетики обратились к абонентам, у которых свет все же есть, и призвали потреблять электроэнергию бережливо.