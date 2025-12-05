Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького.
На Куп’янському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки. Один бій триває.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 106 боїв.
Нагадаємо, начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив просування росіян у Вовчанську.
Напередодні, 4 грудня, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ у Вовчанську. Згідно з даними осінтерів, загарбники мали успіх у центрі міста, в тому числі на південному березі річки Вовча. А також – просунулись у районі села Тихе на сході від міста.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
