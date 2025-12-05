Live

Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:43   05.12.2025
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки. Один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 106 боїв.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив просування росіян у Вовчанську.

Напередодні, 4 грудня, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ у Вовчанську. Згідно з даними осінтерів, загарбники мали успіх у центрі міста, в тому числі на південному березі річки Вовча. А також – просунулись у районі села Тихе на сході від міста.

Автор: Вікторія Яковенко
