Один бой продолжается на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак вражеских войск. Враг пытался продвинуться в районах Волчанска, Прилипки, Отрадного и Избицкого.
На Купянском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки. Один бой продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 106 боев.
Напомним, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил продвижение россиян в Волчанске. Накануне, 4 декабря, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Волчанске. Согласно данным осинтеров, захватчики имели успех в центре города, в том числе на южном берегу реки Волчья. А также продвинулись в районе села Тихое к востоку от города.
Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 16:43