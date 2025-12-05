Live

Один бой продолжается на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:43   05.12.2025
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак вражеских войск. Враг пытался продвинуться в районах Волчанска, Прилипки, Отрадного и Избицкого.

На Купянском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки. Один бой продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 106 боев.

Напомним, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил продвижение россиян в Волчанске. Накануне, 4 декабря, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Волчанске. Согласно данным осинтеров, захватчики имели успех в центре города, в том числе на южном берегу реки Волчья. А также продвинулись в районе села Тихое к востоку от города.

Автор: Виктория Яковенко
