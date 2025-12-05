Пошкоджений об’єкт інфраструктури та вантажівка – Канашевич про удари РФ

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич 5 грудня повідомив про наслідки обстрілів громади.

Так, близько 03:30 ворог випустив КАБ по інфраструктурному об’єкту в селі Осиново. Обійшлося без постраждалих.

“05 грудня 09:20 на автошляху «Чугуїв-Мілове», поблизу повороту на с. Гетьманівка, Шевченківська громада, стався обстріл з використанням невстановленого БпЛА, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вантажний автомобіль”, – додав Канашевич.

Нагадаємо, вранці 5 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували сім населених пунктів області, а також Харків. Постраждалих через «прильоти» у Харкові та області немає, зазначив начальник ХОВА. Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджене цивільне підприємство, у Богодухівському районі ворог бив по будинках, господарських будівлях та енергомережах. У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, господарські споруди, у Чугуївському районі пошкоджене цивільне підприємство.