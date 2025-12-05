Live

Поврежден объект инфраструктуры и грузовик – Канашевич об ударах РФ

Происшествия 11:05   05.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Поврежден объект инфраструктуры и грузовик – Канашевич об ударах РФ

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич 5 декабря сообщил о последствиях обстрелов громады. 

Так около 03:30 враг выпустил КАБ по инфраструктурному объекту в селе Осиново. Обошлось без пострадавших.

«05 декабря 09:20 на автодороге «Чугуев-Миловое», возле поворота на с. Гетмановка, Шевченковская громада, произошел обстрел с использованием неустановленного БпЛА, в результате вражеского обстрела поврежден грузовой автомобиль», – добавил Канашевич.

Напомним, утром 5 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали семь населенных пунктов области, а также Харьков. Пострадавших из-за «прилетов» в Харькове и области нет, отметил начальник ХОВА. В результате обстрелов в Харькове повреждено гражданское предприятие, в Богодуховском районе враг бил по домам, хозпостройкам и энергосетям. В Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки, в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие.

Читайте также: Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки РФ, разрушения
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки РФ, разрушения
05.12.2025, 11:18
Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»
Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»
05.12.2025, 07:37
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
04.12.2025, 21:29
Били по Харькову и области: о последствиях ударов РФ сообщил Синегубов
Били по Харькову и области: о последствиях ударов РФ сообщил Синегубов
05.12.2025, 08:58
Поврежден объект инфраструктуры и грузовик – Канашевич об ударах РФ
Поврежден объект инфраструктуры и грузовик – Канашевич об ударах РФ
05.12.2025, 11:05

Новости по теме:

26.10.2025
Женщина погибла 26 октября на Харьковщине из-за обстрела россиян – Канашевич


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Поврежден объект инфраструктуры и грузовик – Канашевич об ударах РФ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 11:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич 5 декабря сообщил о последствиях обстрелов громады. ".