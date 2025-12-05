Поврежден объект инфраструктуры и грузовик – Канашевич об ударах РФ

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич 5 декабря сообщил о последствиях обстрелов громады.

Так около 03:30 враг выпустил КАБ по инфраструктурному объекту в селе Осиново. Обошлось без пострадавших.

«05 декабря 09:20 на автодороге «Чугуев-Миловое», возле поворота на с. Гетмановка, Шевченковская громада, произошел обстрел с использованием неустановленного БпЛА, в результате вражеского обстрела поврежден грузовой автомобиль», – добавил Канашевич.

Напомним, утром 5 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали семь населенных пунктов области, а также Харьков. Пострадавших из-за «прилетов» в Харькове и области нет, отметил начальник ХОВА. В результате обстрелов в Харькове повреждено гражданское предприятие, в Богодуховском районе враг бил по домам, хозпостройкам и энергосетям. В Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки, в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие.