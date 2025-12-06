Live

Суспільство 12:23   06.12.2025
Вікторія Яковенко
Де відключать газ у понеділок в Харкові Фото: mrpl.city

8 грудня фахівці проведуть роботи на системі газопостачання в Київському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:

  • вул. Чернишевська буд. 31-А,
  • вул. Примерівська буд. 22-А.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, раніше в АТ «Харківобленерго» повідомляли, що сьогодні, 6 грудня, з 06:00 до 24:00 в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосують одночасно від 0,5 до 2,5 черг відключень.

Автор: Вікторія Яковенко
