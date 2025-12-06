Где отключат газ в понедельник в Харькове
8 декабря специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Киевском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:
- ул. Чернышевская дом 31-А,
- ул. Примеровская дом 22-А.
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщали, что сегодня, 6 декабря, с 06:00 до 24:00 в регионе будут действовать графики почасовых отключений. Применяют одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 6 декабря 2025 в 12:23