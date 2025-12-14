На Харківщині – міністр освіти та науки Оксен Лісовий: мета візиту

З робочим візитом до Харківської області приїхав міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передають у пресслужбі ХОВА.

Зокрема, делегація ознайомилась із роботою навчально-наукової лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти.

“Це спільний результат роботи Харківської ОВА, Дитячого фонду ООН (UNICEF) та ХНПУ імені Г. С. Сковороди в межах імплементації проєкту “Посилення інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з інвалідністю, у Харківській області”, – зазначили у ХОВА.

Заступниця голови ХОВА Віта Ковальська зазначила, що лабораторія оснащена різним сучасним обладнанням, яке дозволяє готувати кваліфікованих логопедів, корекційних психопедагогів, тифлопедагогів і сурдопедагогів.

“Розвиток даного проєкту – у фокусі уваги начальника ХОВА Олега Синєгубова. Зустрілися з науково-педагогічним складом і студентами Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Розглянули низку питань щодо організації навчального процесу в умовах повномасштабного вторгнення. Актуальні — на контролі”, – зазначила Ковальська.

Також делегація ознайомилася з безпечними навчальними заклади. Так гості відвідали підземну школу у Пісочинській громаді, яка запрацювала у вересні 2025 року. Наразі у дві зміни там можуть навчатися понад 300 учнів.