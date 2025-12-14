На Харьковщине – министр образования и науки Оксен Лисовой: цель визита

С рабочим визитом Харьковскую область посетил министр образования и науки Оксен Лисовой, передают в пресс-службе ХОВА.

В частности, делегация ознакомилась с работой учебно-научную лабораторию специального и инклюзивного образования.

«Это общий результат работы Харьковской ОВО, Детского фонда ООН (UNICEF) и ХНПУ имени Г. С. Сковороды в рамках имплементации проекта «Усиление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями, в частности, детей с инвалидностью, в Харьковской области», – отметили в ХОВА.

Заместительница главы ХОВА Вита Ковальская отметила, что лаборатория оснащена различным современным оборудованием, которое позволяет подготавливать квалифицированных логопедов, коррекционных психопедагогов, тифлопедагогов и сурдопедагогов

«Развитие данного проекта – в фокусе внимания начальника ХОВА Олега Синегубова. Познакомились с научно-педагогическим составом и студентами Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Рассмотрен ряд вопросов организации учебного процесса в условиях полномасштабного вторжения. Актуальные — на контроле», – отметила Ковальская.

Также делегация ознакомилась с учебными заведениями. Так гости посетили подземную школу в Песочинской громаде, которая заработала в сентябре 2025 года. На данный момент в две смены там могут обучаться более 300 учеников.