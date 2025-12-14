Live

На Харьковщине – министр образования и науки Оксен Лисовой: цель визита

Общество 13:06   14.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине – министр образования и науки Оксен Лисовой: цель визита

С рабочим визитом Харьковскую область посетил министр образования и науки Оксен Лисовой, передают в пресс-службе ХОВА. 

В частности, делегация ознакомилась с работой учебно-научную лабораторию специального и инклюзивного образования.

Министр образования и науки на Харьковщине
Фото: ХОВА

«Это общий результат работы Харьковской ОВО, Детского фонда ООН (UNICEF) и ХНПУ имени Г. С. Сковороды в рамках имплементации проекта «Усиление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями, в частности, детей с инвалидностью, в Харьковской области», – отметили в ХОВА.

Министр образования и науки на Харьковщине
Фото: ХОВА

Заместительница главы ХОВА Вита Ковальская отметила, что лаборатория оснащена различным современным оборудованием, которое позволяет подготавливать квалифицированных логопедов, коррекционных психопедагогов, тифлопедагогов и сурдопедагогов

«Развитие данного проекта – в фокусе внимания начальника ХОВА Олега Синегубова. Познакомились с научно-педагогическим составом и студентами Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Рассмотрен ряд вопросов организации учебного процесса в условиях полномасштабного вторжения. Актуальные — на контроле», – отметила Ковальская.

Министр образования и науки на Харьковщине
Фото: ХОВА

Также делегация ознакомилась с учебными заведениями. Так гости посетили подземную школу в Песочинской громаде, которая заработала в сентябре 2025 года. На данный момент в две смены там могут обучаться более 300 учеников.

Читайте также: єОселя: программу льготной ипотеки расширили

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
ISW: Украинская контратака в Купянске показывает, что Путин неправ (видео)
ISW: Украинская контратака в Купянске показывает, что Путин неправ (видео)
13.12.2025, 07:33
Новости Харькова — главное 14 декабря: пострадал ребенок, бои в области
Новости Харькова — главное 14 декабря: пострадал ребенок, бои в области
14.12.2025, 13:57
«Перелом не был внезапным». Трегубов сообщил, на каком этапе зачистка Купянска
«Перелом не был внезапным». Трегубов сообщил, на каком этапе зачистка Купянска
14.12.2025, 11:14
Сегодня 14 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 декабря 2025: какой праздник и день в истории
14.12.2025, 06:00
Под Харьковом появится «Австралия»: кто там будет жить
Под Харьковом появится «Австралия»: кто там будет жить
13.12.2025, 12:11
Спасли из Бахмута: в харьковской подземке появился уникальный инструмент
Спасли из Бахмута: в харьковской подземке появился уникальный инструмент
14.12.2025, 14:15

Новости по теме:

22.07.2025
Харьков посетили главы дипломатии Франции и Украины: что им показывал Терехов
20.03.2025
Типографию в Харькове, которую разбила РФ, восстановили (фото до и после)
06.10.2024
Задача – остановить обстрелы Харькова — Терехов министру обороны Нидерландов
05.09.2024
Харьковчанин Сметанин стал министром стратегических отраслей промышленности
17.06.2024
Гранты до 500 тысяч гривен могут получить харьковчане на создание своего дела


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине – министр образования и науки Оксен Лисовой: цель визита», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2025 в 13:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С рабочим визитом Харьковскую область посетил министр образования и науки Оксен Лесовой, передают в пресс-службе ХОВА. ".