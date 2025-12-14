На Харьковщине – министр образования и науки Оксен Лисовой: цель визита
С рабочим визитом Харьковскую область посетил министр образования и науки Оксен Лисовой, передают в пресс-службе ХОВА.
В частности, делегация ознакомилась с работой учебно-научную лабораторию специального и инклюзивного образования.
«Это общий результат работы Харьковской ОВО, Детского фонда ООН (UNICEF) и ХНПУ имени Г. С. Сковороды в рамках имплементации проекта «Усиление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями, в частности, детей с инвалидностью, в Харьковской области», – отметили в ХОВА.
Заместительница главы ХОВА Вита Ковальская отметила, что лаборатория оснащена различным современным оборудованием, которое позволяет подготавливать квалифицированных логопедов, коррекционных психопедагогов, тифлопедагогов и сурдопедагогов
«Развитие данного проекта – в фокусе внимания начальника ХОВА Олега Синегубова. Познакомились с научно-педагогическим составом и студентами Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Рассмотрен ряд вопросов организации учебного процесса в условиях полномасштабного вторжения. Актуальные — на контроле», – отметила Ковальская.
Также делегация ознакомилась с учебными заведениями. Так гости посетили подземную школу в Песочинской громаде, которая заработала в сентябре 2025 года. На данный момент в две смены там могут обучаться более 300 учеников.
Читайте также: єОселя: программу льготной ипотеки расширили
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: министр, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине – министр образования и науки Оксен Лисовой: цель визита», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2025 в 13:06;