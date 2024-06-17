Гранты до 500 тысяч гривен могут получить харьковчане на создание своего дела

Правительство Украины удвоило суммы грантов по программе єРобота для предпринимателей Харькова и области, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает ХОВА.

Желающие начать собственное дело или развивать существующий бизнес смогут получить грант на сумму от 50 до 500 тысяч гривен.

Подать заявку на получение гранта можно по ссылке.

«Подавайтесь на грантовую программу, даже если вы уже ФЛП или имеете свое ООО. Государственная служба занятости рассмотрит вашу заявку, а результат поступит в действие. Грант можно потратить на оборудование, сырье, аренду земли, помещение, оборудование и маркетинг», — отметил Михаил Федоров.

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