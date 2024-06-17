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Гранти на суму до 500 тисяч грн можуть отримати харків’яни на свою справу

Суспільство 17:54   17.06.2024
Оксана Якушко
Гранти на суму до 500 тисяч грн можуть отримати харків’яни на свою справу

Уряд України подвоїв суми грантів за програмою єРобота для підприємців Харкова та області, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає ХОВА. 

Охочі розпочати власну справу або розвивати бізнес, що вже існує, зможуть отримати грант на суму від 50 до 500 тисяч гривень.

Подати заявку на отримання гранту можна за посиланням.

«Подавайтесь на грантову програму, навіть якщо ви вже ФОП або маєте своє ТОВ. Державна служба зайнятості розгляне вашу заявку, а результат надійде в Дію. Грант можна витратити на обладнання, сировину, оренду землі, приміщення, обладнання і маркетинг», – зазначив Михайло Федоров.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 17:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд України подвоїв суми грантів за програмою єРобота для підприємців Харкова та області, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає ХОВА. ".