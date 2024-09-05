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Харьковчанин Сметанин стал министром стратегических отраслей промышленности

Политика 17:04   05.09.2024
Оксана Якушко
Харьковчанин Сметанин стал министром стратегических отраслей промышленности Фото: Герман Сметанин / Facebook

ВР назначила 31-летнего Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Фото: 5 канал

«За» проголосовали 247 депутатов. До этого он возглавлял «УкрОборонПром», — рассказал Железняк.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 17:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВР назначила 31-летнего Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил нардеп Ярослав Железняк.".