Харьковчанин Сметанин стал министром стратегических отраслей промышленности
Фото: Герман Сметанин / Facebook
ВР назначила 31-летнего Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«За» проголосовали 247 депутатов. До этого он возглавлял «УкрОборонПром», — рассказал Железняк.
Читайте также: 31-летний харьковчанин Сметанин нарастил выпуск ракет и борется с коррупцией
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина; Теги: Герман Сметанин, министр, харьковчанин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанин Сметанин стал министром стратегических отраслей промышленности»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 17:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВР назначила 31-летнего Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил нардеп Ярослав Железняк.".