Харків’янин Герман Сметанін став міністром стратегічних галузей промисловості
ВР призначила 31-річного Германа Сметаніна міністром із питань стратегічних галузей промисловості, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
“За” проголосували 247 депутатів. До цього він очолював “УкрОборонПром”, – розповів Желєзняк.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Герман Сметанин, министр, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВР призначила 31-річного Германа Сметаніна міністром із питань стратегічних галузей промисловості, повідомив нардеп Ярослав Железняк.".