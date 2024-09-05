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Харків’янин Герман Сметанін став міністром стратегічних галузей промисловості

Політика 17:04   05.09.2024
Оксана Якушко
Харків’янин Герман Сметанін став міністром стратегічних галузей промисловості

ВР призначила 31-річного Германа Сметаніна міністром із питань стратегічних галузей промисловості, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“За” проголосували 247 депутатів. До цього він очолював “УкрОборонПром”, – розповів Желєзняк.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 17:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВР призначила 31-річного Германа Сметаніна міністром із питань стратегічних галузей промисловості, повідомив нардеп Ярослав Железняк.".