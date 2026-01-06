Сьогодні 6 січня 2026: яке свято та день в історії

6 січня – Водохреще. У цей день 2021 року радикальні прихильники Дональда Трампа після його програшу на виборах президента США штурмували Капітолій. У 1919-му український уряд отримав відповідь від Ради народних комісарів про вторгнення російських військ – текст був у стилі “их там нет”. У 1846-му Тарас Шевченко написав “Заповіт”. У 1066 році на престол Англії зійшов останній англосакс – Гарольд Годвінсон. У цей день у різні роки народилися два знамениті українські поети – Володимир Сосюра та Василь Стус.

Свята та пам’ятні дати 6 січня

6 січня – Водохреще (Богоявлення та Хрещення).

У світі – Всесвітній день дітей-сиріт війни.

Також сьогодні: День яблуні, День прибирання ялинки, День технологій, День пісочного тіста.

6 січня в історії

6 січня 1066 року на престол Англії зійшов останній король-англосакс – Гарольд Годвінсон (Гарольд II). Докладніше.

6 січня (за старим стилем 25 грудня) 1846 року Тарас Шевченко, вважаючи, що може померти, написав “Заповіт”. Докладніше.

6 січня 1898 року у Дебальцевому народився Володимир Сосюра. Докладніше.

6 січня 1919 року уряд УНР отримав ноту-відповідь на свій протест – від Ради народних комісарів Росії. Перед цим війська більшовиків, не оголошуючи війни, увірвалися на територію України та активно просувалися вглиб. Після капітуляції Німеччини та Австро-Угорщини у Першій світовій війні більшовики оголосили недійсним Берестейський (Брестський) мир, який підписували навесні, визнаючи незалежність України. Вони поспішали захопити українську територію. Уряд УНР (тільки встановлена ​​тут Директорія) відправив до Москви послідовно одну за одною кілька нот протесту. Але росіяни діяли мовчки, і на момент, коли вирішили відповісти, вже захопили Харків. А текст відповіді був дуже знайомий сучасним українцям: “Войска Советской России не воюют против УНР, и российских войск (Красной Армии) в Украине нет”. Офіційна позиція Москви була такою: проти УНР воюють “повстанці”, які підкоряються “радянському уряду” України. Цей “уряд” був абсолютно маріонетковим, а основу війська складали саме росіяни.

“На початку січня 1919 року частини, що вдерлися в Україну, становили 23–26 тисяч багнетів і шабель і лише на одну третину були укомплектовані з українців-повстанців (з 4 січня 1919 року вони стали червоноармійцями, підкорялися лише розпорядженням Л. Троцького), а на дві третини – з бійців Червоної Армії, підданих Росії, які надають міжнародну допомогу”, – пише український дипломат Дмитро Чекалкін.

Отримавши брехливу відповідь із Москви, Директорія виставила Раді народних комісарів ультиматум, вимагаючи протягом 48 годин відповісти “так” чи “ні” на питання, чи йде між ними війна. Також українське керівництво вимагало вивести російські війська та розпочати мирні переговори. Однак відповідь на цей ультиматум була така сама: російських частин на території України немає, проти уряду воюють повстанці – українські робітники та селяни. Зрештою, зрозумівши, що правди від більшовиків не дочекаються, 16 січня 1919 року Директорія УНР оголосила війну більшовицькій Росії.

6 січня 1938 року народився поет та дисидент Василь Стус. Докладніше.

6 січня 1992 року незалежність України визнали Республіка Бурунді та Республіка Джибуті. Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.

6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

6 січня 2021 року радикальні прихильники експрезидента США Дональда Трампа штурмували Капітолій. Докладніше.

Церковне свято 6 січня

6 січня – Богоявлення та Хрещення. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день сильний мороз, іде сніг, то буде багатий урожай.

Якщо на небі яскраві зорі – літо буде теплим.

Великий перепад температур вдень і вночі 6 січня – до морозного і сніжного лютого.

Що не можна робити 6 січня

Не можна рибалити й полювати.

Жінкам не можна займатися рукоділлям.

Не можна використовувати водохресну воду для технічних потреб або змішувати зі звичайною.

Не можна лаятися, заздрити, бажати зла іншим людям.

Не можна займатися важкою фізичною працею.