Сегодня 6 января 2026: какой праздник и день в истории
6 января – Крещение. В этот день 2021 года радикальные сторонники Дональда Трампа после его проигрыша на выборах президента США штурмовали Капитолий. В 1919-м украинское правительство получило ответ от Совета народных комиссаров о вторжении российских войск – текст был в стиле «их там нет». В 1846-м Тарас Шевченко написал «Заповіт». В 1066-м на престол Англии взошел последний англосакс – Гарольд Годвинсон. В этот день в разные годы родились два знаменитых украинских поэта – Владимир Сосюра и Василий Стус.
Праздники и памятные даты 6 января
6 января – Крещение.
В мире – Всемирный день детей-сирот войны.
Также сегодня: День яблони, День уборки елки, День технологий, День песочного теста.
6 января в истории
6 января 1066 года на престол Англии взошел последний король-англосакс – Гарольд Годвинсон (Гарольд II). Подробнее.
6 января (по старому стилю 25 декабря) 1846 года Тарас Шевченко, считая, что может умереть, написал «Заповіт». Подробнее.
6 января 1898 года в Дебальцево родился Владимир Сосюра. Подробнее.
6 января 1919 года правительство УНР получило ноту-ответ на свой протест — от Совета народных комиссаров России. Перед этим войска большевиков, не объявляя войны, ворвались на территорию Украины и активно продвигались вглубь. После капитуляции Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне большевики объявили недействительным Берестейский (Брестский) мир, который подписывали весной, признавая независимость Украины. Они спешили захватить украинскую территорию. Правительство УНР (только установленная здесь Директория) отправило в Москву последовательно одну за другой несколько нот протеста. Но россияне действовали молча, и к моменту, когда решили ответить, уже захватили Харьков. А текст ответа был до боли знаком современным украинцам: «Войска Советской России не воюют против УНР, и российских войск (Красной Армии) в Украине нет». Официальная позиция Москвы была такова: против УНР воюют «повстанцы», подчиняющиеся «советскому правительству» Украины. Это «правительство» было абсолютно марионеточным, а основу войска составляли именно россияне.
«В начале января 1919 года части, вторгшиеся в Украину, составляли 23-26 тысяч штыков и сабель и только на одну треть были укомплектованы из украинцев-повстанцев (с 4 января 1919 года они стали красноармейцами, подчинялись лишь распоряжениям Л. Троцкого), а на две трети — из бойцов Красной Армии, подданных России, «оказывающих международную помощь», – пишет украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.
Получив лживый ответ из Москвы, Директория выставила Совету народных комиссаров ультиматум, требуя в течение 48 часов ответить «да» или «нет» на вопрос, идет ли между ними война. Также украинское руководство потребовало вывести российские войска и начать мирные переговоры. Однако ответ на этот ультиматум был все тот же: российских частей на территории Украины нет, против правительства воюют повстанцы — украинские рабочие и крестьяне. В конце концов, поняв, что правды большевиков не дождутся, 16 января 1919 года Директория УНР объявила войну большевистской России.
6 января 1938 года родился поэт и диссидент Василий Стус. Подробнее.
6 января 1992 года независимость Украины признали Республика Бурунди и Республика Джибути. Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.
6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.
6 января 2021 года радикальные сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Подробнее.
Церковный праздник 6 января
6 января – Богоявление и Крещение. Подробнее.
Народные приметы
Если в этот день сильный мороз и идет снег, то будет богатый урожай.
Если на небе яркие звезды – лето будет теплым.
Большой перепад температур днем и ночью 6 января – к морозному и снежному февралю.
Что нельзя делать 6 января
Нельзя рыбачить и охотиться.
Женщинам нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя использовать крещенскую воду для технических нужд или смешивать с обычной.
Нельзя ругаться, завидовать, желать зла другим людям.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
