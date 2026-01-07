«Дуже важка зима». Ситуація зі світлом й теплом у Харкові після удару 5 січня

У Харкові продовжують усувати наслідки ворожих ударів по енергетиці 5 січня, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Енергетична тема досить обмежена для комунікації з зрозумілих причин. Те, що можемо повідомити, дійсно було уражено чергове енергетичне підприємство в Харкові. Досить серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зараз усі наші служби працюють для того, щоб усунути наслідки і приступити до відновлення. Наше завдання – зробити так, щоб харків’яни отримували вчасно і тепло-, і електропостачання. Розуміємо, в яких умовах ми перебуваємо, оскільки вся енергетика не лише Харківщини, а всієї країни – під ударом. Дефіцит електроенергії відчуває і Харківська область», – зазначив Синєгубов.

Про ситуацію із теплопостачанням у місті Синєгубов відповів так:

«Опалювальний сезон ми зараз проходимо в досить важких умовах. Це дуже важка зима для нас. Однак теплопостачання йде у нас за планом. Це виклик не лише по Харкову, а й по інших громадах, де уражені підприємства, які подавали теплоносій до тих чи інших населених пунктів. Зараз всі напрацювання, які ми робили всі попередні чотири роки щодо децентралізованої системи опалення, розподільної енергетики – все воно зараз залучається на 100%», – сказав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, вибухи один за одним лунали в Харкові вдень 5 січня. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по промзоні Слобідського району. А згодом уточнив: ціллю ворога став об’єкт енергетики. За словами мера, пошкодження дуже значні. Він уточнив, що удар був по теплу та воді й відзначив: «Можна посилювати захист: бетон, метал, укриття… Але жодні бетонні конструкції не витримують п’яти балістичних ракет». Попри це Терехов запевнив, що зруйноване будуть відновлювати. За даними облпрокуратури, об’єкт енергоінфраструктури був атакований п’ятьма ракетами. Внаслідок удару поранений 58-річний чоловік, який працює на підприємстві неподалік місця «прильотів». Внаслідок ударів по Харкову Укренерго втратило частину генерації.

Він також додав, що у місті тривають пошуково-рятувальна операція після ударів 2 січня. За його оцінкою, фахівці змогли розібрати 80% завалів.

Також нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Було відомо про понад 30 постраждалих. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що на Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами». Тіла людей діставали з-під завалів. Станом на вечір 5 січня відомо про 6 загиблих.